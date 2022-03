Monza, viola il divieto di avvicinamento alla ex compagna: arrestato 70enne

Appostamenti sotto casa, gridando minacce e insulti alla ex che perseguitava da oltre due anni. Un uomo di 70 anni è stato arrestato dai carabinieri a Verano Brianza, in provincia di Monza e Brianza, per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata di 49 anni e al suo nuovo compagno. Le persecuzioni nei confronti della donna erano iniziate nel novembre 2019, quando lei aveva deciso di interrompere la relazione.

Secondo le nuove denunce della donna, che hanno motivato la decisione del Tribunale di Monza, l'anziano continuava ad appostarsi sotto casa della coppia, urlando minacce e insulti. Dopo averlo lasciato a seguito di una breve relazione, la 49enne, originaria dell'est Europa, aveva iniziato una nuova storia d'amore, che il 70 enne, italiano, non aveva accettato. L'uomo era arrivato anche a minacciare di morte il nuovo compagno della donna e a pedinare l'ex compagna, che in un'occasione si era rifugiata nella stazione dei carabinieri di Seregno per sfuggire al 70enne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Marzo 2022, 18:02

