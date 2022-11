Ragazzo disabile di 16 anni trovato morto nel suo letto: con lui c'era la badante, giallo sulle cause

di Redazione web

Un ragazzo di 16 anni, disabile è stato ritrovato senza vita nella sua casa a Carnate, in provincia di Monza. Il giovane tetraplegico era stato affidato alle cura di una badante, mentre la mamma, insieme al compagno, era in viaggio all'estero. A far scattare l'intervento dei soccorsi in primis e poi delle forze dell'ordine, è stato il padre del ragazzo che non riusciva a contattarlo. All'arrivo dei carabinieri di Vimercate c'era una donna, a cui era stato affidato il 16enne, che invece era nel suo letto, privo di vita.

Indagini in corso

Sul suo corpo non c'erano segni di violenza, quindi la procura di Monza, al momento ha aperto un fascicolo di indagine ma senza indagati, disponendo l'autopsia per chiarire le ragioni che hanno portato al decesso il giovane. L‘ipotesi più probabile è che sia morto per cause naturali, mentre si cerca di capire anche il motivo per cui la badante che era insieme a lui non abbia chiamato i soccorsi; intanto la mamma sta ritornando dall'estero.

