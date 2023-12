«Ti ammazzo se non torni con me»: minaccia di morte l'ex moglie al lavoro, arrestato

di Redazione web

Un uomo di 50 anni è stato arrestato ieri con l'accusa di stalking nei confronti della ex moglie. Il fatto è accaduto a Vergiate (Varese) dove la vittima lavora. Il 50enne, straniero con cittadinanza italiana, ha seguito la donna fino al posto di lavoro minacciandola di morte, «ti ammazzo se non torni con me», e insultandola.

La ex moglie ha immediatamente chiamato il 112

I carabinieri della stazione di Angera (Varese) sono arrivati in una manciata di minuti. L'uomo è stato arrestato, d'intesa con il pubblico ministero di Busto Arsizio Ciro Caramore per atti persecutori. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 50enne da un anno, cioè da quando la donna lo aveva lasciato, minacciava, pedinava e tempestava la vittima con messaggi e telefonate. È in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

