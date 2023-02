Strisce blu a Milano, il parcheggio in periferia si pagherà come in centro: dall'estate ticket fino alle 19

di Simona Romanò

Rivoluzione blu. Saranno estese le strade e saranno allungati gli orari della sosta a pagamento oltre la cerchia della 90-91. Le strisce blu avanzano in altri quartieri periferici: in arrivo a Rogoredo, in piazzale Udine, Corvetto, via Porpora e intorno alle nuove fermate della M4. Inoltre, in tutte le aree esterne alla cerchia filoviaria si pagherà tutto il giorno, come accade in centro, ovvero fino alle 19 e non più fino le 13 (in pratica è gratis solo di sera).



PIANO ESTATE

I due provvedimenti entreranno in vigore di pari passo. Le delibere non sono ancora state firmate, ma entro l'estate il Comune dovrebbe avviare il nuovo piano. A seguire, si dovranno "disegnare" le "linee" sull'asfalto nei nuovi ambiti, poi, saranno modificati i cartelli e i parcometri con l'estensione dell'orario in tutte le aree decentrate. Sono temi caldi per la mobilità, con Palazzo Marino che rivede al rialzo le stime d'incasso per i posteggi a pagamento: non i due milioni di euro del 2022 (anno di chiusure per Covid) o i 6,5 milioni "maturati" nel 2019, prima dell'emergenza sanitaria. Gli introiti prospettati, quest'anno, sono di oltre 26 milioni (al via oggi, in consiglio comunale il dibattito sul bilancio di previsione).



TICKET & RESIDENTI

Per i residenti la sosta è gratis ovunque, mentre per gli automobilisti che arrivano da fuori - magari pendolari ogni giorno a Milano per lavoro - è di 1,20 euro all'ora. «Andiamo comunque a tutelare gli abitanti, che possono posteggiare sulle gialle e sulle blu», dicono dal Comune. Che assicura «il potenziamento dei controlli» proprio in periferia. I numeri dei nuovi parcheggi che si otterranno sono ancora in via di definizione anche perché gli uffici, con tutta probabilità, faranno il conteggio a lavori terminati. In particolare, a Rogoredo, ad oggi, la situazione è molto caotica sul fronte posteggi, spesso anche selvaggi, visto l'afflusso di persone. Così come al Corvetto. Oltretutto si tratta di zone densamente abitate. Quindi, l'arrivo delle blu potrebbe dare ordine.

PASSATO Non è la prima volta che Palazzo Marino estende le blu nelle periferie, per esempio, lungo tutte le direttrice delle metropolitane per «salvaguardare gli abitanti dei quartieri dove passa il metrò», perché spesso sono in balia dei pendolari e non trovano un posteggio libero.

