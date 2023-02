Tredicenne ferita a forbiciate dalle amiche: la lite choc per un compagno. La ragazzina è fuori pericolo

Il ragazzino conteso e i malumori maturati a scuola sarebbero alla base della brutale aggressione. Sta migliorando e non è pericolo in vita la tredicenne presa a pugni e ferita con delle forbici da cucito da due coetanee, compagne di classe in terza media, in un giardino pubblico a Castelbelforte, Mantova, sabato pomeriggio. Qui era stata attirata per un chiarimento, in realtà un'imboscata.

La vittima, italiana, lasciata a terra sanguinante, ora è all'ospedale di Verona, assistita dai genitori: le sue condizioni sono gravi, ma «risponde bene alle cure, anche se ha perso molto sangue», dicono i medici. Solo per caso non è morta, visto i punti del corpo raggiunti dalle forbiciate. Le assalitrici (anche loro italiane) sono state fermate dai carabinieri, ma non sono imputabili visto la giovane età.

INDAGINI E AGGUATO Proseguono le indagini dei carabinieri di Mantova. Stanno raccogliendo le immagini delle telecamere della zona e ascoltando testimoni. Inoltre, saranno sentiti i docenti per capire eventuali litigi a scuola. Secondo una prima ricostruzione, una teneva ferma la vittima, mentre l'altra la colpiva con pugni in testa e al volto, poi, l'uso delle forbici. Quindi, la fuga fino le rispettive case. A dare l'allarme, una residente che ha sentito le urla di aiuto della ragazza.

PREMEDITAZIONE I carabinieri hanno rintracciato le 13enni proprio a casa, mentre i genitori le stavano portando in caserma. Non è in dubbio la premeditazione, visto che le due hanno portato le forbici all'appuntamento.

PAESE Castelbelforte è sotto choc, tanto più che le tre adolescenti sono descritte «tranquille, senza grilli per la testa». E sulla pagina Facebook "Sei di Castelbelforte se..." sono apparse frasi pesanti sulla vicenda tanto da indurre il sindaco, Massimiliano Gazzani, a raccomandare «di non formulare commenti fuori luogo, è fuori pericolo ed è ciò che conta».

