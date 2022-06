Milano, spacca la vetrina con calci e pugni, ma si ferisce: arrestato un 23enne marrocchino

Ha distrutto la vetrina del locale a calci e pugni per rubare 14 pacchetti di sigarette, 3 orologi e 150 euro in contanti. Ma, al termine del furto, il ladro si è seduto sul marciapiede per riprendere le forze, dopo essersi ferito durante i colpi scagliati contro la vetrata del bar. Dovrà rispondere all'accusa di furto aggravato, un 23enne marrocchino per il furto all'interno di un bar di via Casati a Milano.

Il ragazzo, irregolare e con precedenti, è stato arrestato alle 3.30, nella notte tra mercoledì e giovedì, quando, mentre il ladro si ristorava, sono passati gli agenti, allertati da un testimone, che lo hanno visto e hanno subito cercato di bloccarlo. L'uomo ha reagito scontrandosi contro i poliziotti e tentando la fuga a piedi ma, arrivato in corso Buenos Aires, è stato fermato. Oltre all'accusa di furto, è indagato anche per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 19:48

