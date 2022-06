Kikò Nalli, la rivelazione dell'ex Ambra Lombardo: «Mi ha scritto anche prima delle mie nozze»

Il matrimonio di Ambra Lombardo, l'ex gieffina che ha sposato a Noto, in Sicilia, il fidanzato Lorenzo Cascino, non è passato inosservato neanche al suo ex Kikò Nalli. Per il suo outfit, Ambra è diventata protagonista di un vero e proprio shooting fotografico e, a dispetto dei commenti dell'ex marito di Tina Cipollari , svela un particolare. Kikò l'avrebbe cercata anche prima delle nozze.

Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, Ambra ha rivelato che il suo ex, al quale è stata legata per circa un anno tra alti e bassi, l’avrebbe contattata prima del matrimonio con Cascino. «Un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato. Anche se non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze». Una versione dei fatti che non ha trovato il commento di Nalli.

Quando Ambra si è sposata, Kikò ha commentato l’evento con una Instagram story con «Signore fino alla fine». E dopo ha chiarito che con quella frase si riferiva all'ex compagna: «A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri».

