Milano, rogo nella Rsa: domani i funerali e lutto cittadino

Venerdì funerali in Duomo a Milano e giornata di lutto cittadino per le sei vittime dell’incendio, lo scorso 7 luglio, nella Rsa Casa per coniugi. Dopo l’autopsia è arrivato il nullaosta dall’autorità giudiziaria.

Alle 11, le esequie con la messa celebrata dall’arcivescovo Mario Delpini e aperta a tutti i cittadini che vorranno partecipare. Il sindaco Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino in segno di dolore con le bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali. «Il costo dei funerali è sostenuto integralmente dal Comune e lunedì andrò a riferire sulla vicenda in Consiglio come promesso», ha aggiunto.

