Incendio in una casa di riposo: le immagini da Milano

Tragedia a Milano. Un incendio è divampato nella notte nella casa di riposo per coniugi, in via dei Cinquecento, in zona Corvetto. Il bilancio è di sei morti e 81 intossicati, di cui 2 in gravissime condizioni trasferiti agli ospedali Niguarda e San Raffaele, 14 in condizioni serie e 65 non gravi.

Le fiamme si sono sviluppate intorno all'1.20. Sul posto sono arrivati quattro mezzi di soccorso avanzato, uno di coordinamento e 11 ambulanze, alcune delle quali stanno facendo la spola dagli ospedali.

Le vittime sono cinque donne e un uomo: due sono decedute a causa delle fiamme, mentre le altre quattro sono morte per l'intossicazione da fumo che ha interessato il primo piano della struttura e poi ha invaso anche il secondo.

Tutti i ricoverati sono intossicati, nessuno ha riportato ustioni.

Hanno 69 e 87 anni le due donne morte carbonizzate nella stanza che ha preso fuoco nella Casa dei coniugi di Milano. Per le esalazioni hanno perso la vita anche un uomo di 73 anni e altre due donne di 85, 84 e 74 anni. Due gli anziani in condizioni critiche in ospedale.

Presenti malati di Alzheimer

La residenza sanitaria assistenziale di proprietà del Comune di Milano gestita dalla cooperativa Proges, che controlla 300 strutture in 11 regioni. È dedicata ad accogliere anziani con vari livelli di non autosufficienza, che non hanno bisogno di prestazioni ospedaliere. È suddivisa in 12 nuclei di cui due dedicati a malati di Alzheimer. La struttura, che si trova in via dei Cinquecento, nella zona sud di Milano, vicino a Piazzale Corvetto, è situata in un edificio di tre piani del 1920 e ha 210 posti letto. E' stata adibita a casa di riposo nel 1955.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere il rogo.

Il sindaco Sala: «Bilancio pesantissimo, non conosciamo le cause»

Erano 167 le persone presenti nella struttura per anziani Casa dei Coniugi di Milano quando questa notte intorno all'1.20 è scoppiato un incendio che ha causato sei morti e 81 intossicati. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, arrivato sul posto per un sopralluogo, ha spiegato che in considerazione delle condizioni degli ospiti della struttura si è dovuto portarli fuori «quasi uno a uno a braccia».

A dare l'allarme è stato una persona di servizio e questo ha permesso di contenere le fiamme.

«Visitando le camere a fianco non c'è incendio di fuoco, ma le pareti annerite, sono le esalazioni tanto letali quanto il fuoco». Adesso «si sta lavorando per ricollocare anche velocemente le persone che molto spesso non sono autosufficienti» e si sta cercando posto nelle altre strutture del gestore «perché ricordo che questa è una struttura del Comune ma data in gestione ai privati da tanti anni». «Adesso le indagini - ha concluso - dovranno dire cosa è successo».

