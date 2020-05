Milano, rapina una ragazza 25enne e la palpeggia: arrestato romeno

Aggredisce e rapina una 25enne in via De Predis angolo via Bramantino, periferia nord di Milano, ma i carabinieri lo arrestano. Era l'1.30 circa della scorsa notte quando i militari del Nucleo Radiomobile, sono intervenuti si richiesta di un passante aveva segnalato al 112 una ragazza che urlava.



All'arrivo dei militari il passante ha descritto il soggetto che aveva aggredito poco prima una ragazza individuato poco dopo nelle vicinanze. La vittima, una ragazza italiana di 25 anni, ha riferito che poco prima il soggetto l'aveva palpeggiata nelle parti intime, rubato la borsetta e spinta prima di scappare. La vittima incolume è stata trasportata alla clinica Mangiagalli dove le è stata fornita la necessaria assistenza. Il soggetto fermato, un 28enne romeno senza fissa dimora nullafacente con precedenti di polizia è stato arrestato per violenza sessuale e rapina, è portato a San vittore. Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA