​Rapina una farmacia, ma prima di fuggire chiede di cancellare le impronte: 33enne arrestato poco dopo

È entrato all'interno di una farmacia di Milano e con il casco in testa si è reso protagonista di una rapina. L'uomo, un cittadino brasiliano di 33 anni, intorno alle ore 19:00 di lunedì 17 aprile si è recato nella farmacia Monte Rosa di via Eleuterio Pagliano con indosso una maschera bianca e, dopo aver minacciato i dipendenti, ha portato via un bottino di circa 700 euro. Ma, prima di uscire, ha chiesto ai farmacisti di cancellare le sue impronte.

Sputa a due poliziotti, condanna a 70 anni di carcere: pena choc, ecco il motivo

Addormenta le anziane col sonnifero e le rapina, una donna truffata muore dopo 7 giorni: arrestata finta badante

Rapina una farmacia a Milano

La polizia ha arrestato in flagranza di reato l'uomo per rapina aggravata ai danni della farmacia. Gli agenti, impegnati nell’attività di contrasto e repressione del fenomeno delle rapine ai danni di esercizi commerciali, sono intervenuti in Via Eleuterio Pagliano a seguito dell'allarme lanciato dai dipendenti della farmacia. Poco prima, infatti, un uomo con il volto travisato da una mascherina bianca e un casco, è entrato all’interno della farmacia e dopo aver minacciato i dipendenti, ha prelevato 700 euro dalle casse. L’uomo, però, prima di uscire dalla farmacia, ha avuto l'accortezza di chiedere che fosse vaporizzato il bancone con dell'alcol, per cancellare le sue tracce e le impronte digitali.

Arrestato

Uscito dalla farmacia. Si è disfatto del casco e della felpa ma è stato prontamente fermato dagli agenti di polizia. I poliziotti hanno trovato il bottino nascosto nelle calze dell'uomo. Il casco e la felpa indossati durante la rapina sono stati invece trovati nei pressi della farmacia, che è rientrata in possesso del denaro, mentre il 33enne è stato condotto presso il carcere di San Vittore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA