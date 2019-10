Polemica per la stanza in affitto: «Cerchiamo ragazze, ma solo italiane»

Martedì 1 Ottobre 2019, 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un annuncio di una, pubblicato su un noto portale online, sta scatenando una furente polemica ae non solo. Nell'annuncio, diretto a giovani lavoratrici o studentesse, viene infatti specificato un requisito: «Solo italiane».L'annuncio, pubblicato su Immobiliare.it, riguarda l'affitto di una stanza singola in via Principe Eugenio. A denunciare la vicenda c'è anche la pagina Facebook I sentinelli di Milano. Questo il testo dell'annuncio: «In area tranquilla e verde, ben servita da mezzi pubblici, comodo per il Politecnico in Bovisa, zona Sempione,, luminosa, completamente arredata, con incorporato blocco cucina autonomo. In stabile signorile, al secondo piano con ascensore. L'appartamento è così composto: camera singola e bagno in condivisione. Il prezzo dell'affitto è 500 euro mensili, incluse spese. Si richiedono due mesi di cauzione tassativi, la camera è disponibile dal 30 aprile. Preferibile studentesse-lavoratrici, referenziate,».L'annuncio non è passato inosservato e Laura, la proprietaria dell'appartamento, al Corriere della Sera ha dichiarato: «L'affitto è riservato solo alle giovani europee, se la ragazza ha sangue africano no». Il "solo italiane", quindi, non riguarda in modo rigido la nazionalità, quanto il colore della pelle. Il caso è emerso proprio quando una ragazza italo-marocchina aveva chiesto informazioni sull'appartamento al telefono e di tutta risposta si era vista riagganciare la cornetta. Quando poi l'interlocutore si è finto una giovane ragazza francese, la proprietaria non ha esitato a concordare un appuntamento. Intanto, l'annuncio sul sito è stato rimosso ma le polemiche proseguono.