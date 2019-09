Milano, ragazza molestata e minacciata sul tram. Il pm: «Il violentatore resta in carcere»

il 24enne italiano che sabato mattina ha molestato una ragazza di 17 anni che era a bordo di un tram a Milano e l'ha anche minacciata con una mannaia, dicendole «sei violentabile». È la richiesta di convalida dell'arresto e custodia cautelare in carcere avanzata dal pm di Milano Adriano Scudieri.della linea 5, sarà interrogato oggi nel carcere milanese di San Vittore dal gip Alessandra Del Corvo che poi dovrà convalidare l'arresto ed emettere l'ordinanza cautelare. L'uomo, da quanto si è saputo, ha precedenti per danneggiamenti e pare non risultino, tuttavia, precedenti specifici per violenza sessuale. La ragazza si trovava sul tram intorno alle 7 di sabato quando l'uomo che la fissava le avrebbe detto: «Sei violentabile».l'ha molestata e alla sua reazione ha estratto dalla cintura una mannaia, minacciandola. Quando il tram è giunto a una fermata, in viale Zara angolo viale Marche, la ragazza è scesa di corsa. Lui l'ha seguita, ma lei è stata raggiunta da una passeggera che aveva assistito alla scena e insieme hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno, poi, preso le descrizioni dell'aggressore e lo hanno rintracciato per strada.