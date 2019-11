La polizia di Stato ha eseguito due giorni fa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere di un uomo di 44 anni accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna e di lesioni e atti sessuali nei confronti di minori. Le violenze e gli abusi sarebbero avvenuti all'interno della famiglia che vive nel quartiere Comasina. Alle 11 è prevista una conferenza stampa in questura a Milano in via Fatebenefratelli. Sabato 2 Novembre 2019, 08:45

