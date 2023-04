Milano, dall'agnello alla colomba: a Pasqua tavola più salata del 10%

di Simona Romanò

Il caro prezzi non risparmia il pranzo di Pasqua. I piatti tradizionali quest’anno, secondo le stime di Confcommercio, tra l’inflazione galoppante, i rincari di materie prime e trasporti, la siccità, subiscono un ritocco al rialzo del 10% in più sul 2022. Dall’antipasto ai dolci tipici della festività. Dalla torta pasqualina alle uova ripiene, dal capretto all’agnello da servire con freschi contorni di stagione, dalla pasta fresca con sugo di verdura alla lasagna vegetariana, fino ad arrivare ai dolci: l’intramontabile colomba in tutte le sue varianti e le uova di cioccolato. Le tavole saranno imbandite e i portafogli più vuoti.

Riguardo ai gusti dei consumatori, negli acquisti di uova o colombe, vincono le colombe che, specie per quanto riguarda quelle di alta qualità, mantengono la loro quota di mercato. Le uova, sempre secondo Confcommercio, vanno da 55 euro al chilo se non sono artigianali, fino a 80 euro se di pasticceria. Le colombe di produzione, invece, molto simili a quelle artigianali, variano dai 16 ai 28 euro al chilo con un rincaro medio, rispetto allo scorso anno, del 12, 13%.

Si conferma l’interesse ad acquistare la carne di agnello, per la sua peculiarità tipicamente legata alla Pasqua, che è in vendita a 18 euro al chilo, mentre il capretto si attesta attorno ai 23 euro al chilo. I prezzi tendono a mutare se si ci affida alla grande distribuzione, solitamente più conveniente, oppure alla macelleria di fiducia.

Per chi non ha voglia di passare tanto tempo in cucina, l’alternativa sono le gastronomie, che fanno lievitare lo scontrino: dal capretto arrosto con carciofi e patate a 45 euro al chilo, alla torta pasqualina (35 euro), alle crespelle con carciofi (35 euro), al vitello tonnato (50 euro), oppure una specialità come il magatello di crema di verdure a 55 euro al chilo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Aprile 2023, 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA