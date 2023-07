Milano, crolla palazzina in ristrutturazione: «Prima la polvere, poi un rumore e il boato»

di Redazione web

Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano. L'edificio, in via Amatore Sciesa, secondo le prime informazioni, era probabilmente disabitato. I vigili del fuoco sono comunque al lavoro per escludere la presenza di persone sotto le macerie. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. L'edificio, una palazzina di due piani, si trova in una zona di pregio vicino al centro e al palazzo di Giustizia di Milano. L'ipotesi iniziale è che si sia trattato di una fuga di gas. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati ambulanze del 118 e polizia. Presente anche l'unità cinofila perla ricerca di persone. Al momento non risultano feriti.

Un vicino: polvere e boato

«Prima ho sentito come una fuga d'acqua e affacciandomi ho visto della polvere nel cortile interno.

Palazzo crollato inagibile

La palazzina crollata in via Sciesa a Milano era stata dichiarata inagibile, ed era dunque disabitata. Era in ristrutturazione. È crollata su se stessa prima della mezzanotte. Nessun odore di gas per cui molto probabilmente la causa non è stata una fuga di gas. L'edificio non è fronte strada ma all'interno di un caseggiato che non è stato necessario evacuare. Sul posto è subito arrivato un congruo numero di mezzi di soccorso. Al momento sul posto si trovano praticamente solo i mezzi di soccorso e sporadici curiosi che chiedono cosa sia successo.

