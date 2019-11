Milano Music Week: agli artisti le chiavi di “Casa Doc”

Riapre la Casa degli Artisti di via Tommaso da Cazzaniga a Milano e lo fa in occasione della Milano Music Week diventando “Casa Doc”, una vera e propria home nella quale la rete Doc, la più grande rete cooperativa di professionisti dei settori arte, cultura, musica, spettacolo e industria creativa, porterà artisti, ma anche fotografi, tecnici, videomaker, rigger e tutte le preziosissime figure che permettono allo spettacolo dal vivo di prendere vita. Ospiti internazionali, panel e showcase animeranno la cinque giorni di Casa Doc.



Si comincia martedì 19 novembre alle ore 11 con “Moltiplica la musica”, tavola rotonda sugli esiti della ricerca condotta dalla Fondazione Centro Studi Doc sul lavoro irregolare nel settore musicale, un sommerso che si aggira tra 1,8 miliardi e 2,7 miliardi di euro. L’evento segnerà la fine di una call to action che ha raccolto proposte da tutta Italia per combattere il fenomeno. L’incontro introduce il racconto dei 30 anni di Doc Servizi nel pomeriggio, compleanno importante che la cooperativa festeggerà nel 2020.



Il primo giorno si concluderà alle 19.30 con lo showcase di presentazione di “Maledetti Francesi”, il nuovo album (Freecom Music) di Giangilberto Monti, accompagnato dalla voce e dal pianoforte di Ottavia Marini, il primo disco italiano a vantare il patronage dell'Institut Français.



Numerosi gli appuntamenti nei giorni seguenti, tra i quali gli aperitivi con gli artisti con ospiti Selton e Dj Telaviv, gli showcase di Volwo, Il Geometra Mangoni e Life in the Wood e i dj set di Niconote, Sarah Stride eHowie B, produttore di Bjork e U2, nell’ambito dell’incontro “Tenera è la notte – Dialoghi trasversali sulla club culture”, giovedì 21 dalle ore 14. Gran finale sabato 23 novembre con gli artisti Edy, Andrea Biagioni e L’ultimodeimieicani che si esibiranno dal vivo per presentare i loro ultimi lavori discografici. Giovedì 14 Novembre 2019, 20:55

