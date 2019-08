Donna muore soffocata da un boccone di cibo: l'addio dopo cinque giorni di coma

È morta la turista di 73 anni soffocata da un boccone di cibo in Valle Vigezzo. La donna non si è risvegliata dal coma ed è deceduta a causa delle conseguenze dell'ostruzione della trachea causata dall'ingestione di un pezzo di carne intero.



Era successo a Ferragosto in un ristorante di Craveggia; la donna era stata soccorsa e trasferita nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Domodossola. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. I familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi: sono stati donati fegato e reni. Il funerale sarà celebrato oggi a Milano. Martedì 20 Agosto 2019, 11:35

