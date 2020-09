Milano, monopattino choc: un altro incidente nella notte. Il mezzo si ribalta, conducente ferito

Ancora un incidente in monopattino, mezzelettrico ed ecologico al centro di polemiche feroci. Un incidente stradale che ha coinvolto un monopattino elettrico si è verificato la scorsa notte. È accaduto intorno alle 2.30, quando il conducente del mezzo, all'altezza di piazzale Buonarroti, è caduto sull'asfalto per motivi ancora da precisare. L'uomo, un 27enne straniero, che all'inizio era stato segnalato come svenuto, è stato trovato sveglio dal 118 con vari traumi non gravi, ed è stato portato in codice giallo all'ospedale San Carlo. Gli accertamenti sono in carico alla Polizia Locale.

Ieri un 34enne aveva perso il controllo del mezzo nel sottopasso vicino alla Stazione Centrale e si era scontrato contro a una vettura: è grave. Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Settembre 2020, 11:37

