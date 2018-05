Milano, mini contestazione contro M5S e Lega

di Stefania Piras

Sono quindici militanti dei collettivi in tutto. Ma fanno rumore e col megafono cercano di disturbare la trattativa per la formazione del governo M5S-Lega. «Reddito per tutti e razzismo per nessuno», questo lo slogan che compare nello striscione. E poi cartelli con le facce di Matteo Salvini, Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Tutti nello stesso calderone e tacciati di essere double face.Il Pirellone è circondato da un massiccio dispiegamento di forze dell'ordine. Due blindati e una quarantina di poliziotti in assetto anti sommossa proteggono la trattativa gialloverde che si concluderà con un accordo di programma e con la scelta del nome del premier.