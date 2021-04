Milano, migrante con un coltello scatena il panico: «Raptus di follia, ha minacciato una bambina»

Paura a Milano dove un giovane migrante che si trovava in fila a una mensa per i poveri ha scatenato il panico, prima di scappare e venire poi arrestato. Il giovane, racconta l'ANSA, ha avuto un raptus di follia e ha cominciato a minacciare i presenti con un coltello, una posata di metallo. L'uomo, all'arrivo della polizia - chiamata dalle altre persone in coda - ha dato vita a una rocambolesca fuga prima su un bus e poi per le vie della città, minacciando anche una bimba davanti a una scuola, prima di venire arrestato.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 12:12

