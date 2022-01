Milano, lo smog rialza la testa: da oggi i divieti di primo livello

Greta Posca Lo smog rialza la testa a Milano e in Lombardia. Da oggi saranno attivate nelle province di Milano, Monza e Cremona le misure temporanee antismog di primo livello.

Mercoledì è stato infatti registrato, per il quinto giorno consecutivo, il superamento del limite giornaliero di PM10 in queste zone. Le misure riguarderanno limitazioni al traffico nei Comuni con oltre 30mila abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 e 2. In questo caso non possono circolare le auto di classe fino a euro4 diesel, comprese quelle dotate di filtro antiparticolato, dalle 8.30 alle 18.30. Oltre a quelle già soggette alle limitazioni permanenti.

Per quanto riguarda le misure su riscaldamento e agricoltura, le limitazioni si applicano a tutti i Comuni della provincia interessata dai superamenti continuativi. Nelle case il termometri si deve fermare a 19 gradi, con tolleranza di due gradi. È vietato usare produttori di calore domestici a biomassa legnosa con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle. In agricoltura è vietato lo spandimento dei reflui zootecnici. divieto anche di fare falò (e lunedì è sant’Antonio, giorno in cui si brucia spesso legna). Intanto, dal bilancio finale della Fondazione Omd (Osservatorio Meteorologico Milano Duomo), nel 2021 Milano è stata più calda e meno piovosa della norma. Secondo le rilevazioni della Fondazione, la temperatura media è stata di 15,4 °C, le precipitazioni oltre 150 mm al di sotto del valore di riferimento. A giugno, tra i più caldi di sempre, è stata rilevata la massima assoluta dell’anno: 36,7 °C il giorno 13. Milano Centro e Sarpi le zone più calde, San Siro la più fredda, Bovisa la più piovosa. In centro sono state registrate ben 78 notti tropicali, in Bicocca 58 giorni consecutivi senza precipitazioni.

