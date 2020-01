Vittoria Ceretti, svaligiata la casa della top model a Milano: rubati abiti firmati e gioielli per 80mila euro

Domenica 5 Gennaio 2020, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta disavventura per la top model, lanciata da Dolce e Gabbana e una delle modelle più in vista nell’ambiente: alcuni ladri sono entrati nella sua casa milanese in via Morigi e hanno rubati abiti griffati, soldi e gioielli. Un colpo da oltre 80mila euro, un furto scoperto nel pomeriggio di venerdì dopo la denuncia della 21enne bresciana.La Ceretti, una superstar nel mondo della moda già da qualche anno (è apparsa in copertina su Vogue nelle edizioni giapponese, americana, inglese e francese) ha lavorato, oltre che per D&G, anche per Armani, Chanel, Louis Vuitton e Dior. Venerdì ha chiamato la polizia per denunciare il furto e ora le indagini sono partite dall’analisi delle telecamere di sorveglianza che inquadrano l’ingresso dello stabile.Non è il primo furto in case di lusso in queste settimane: potrebbe non essere un caso, sebbene non ci siano ancora elementi che portino all’ipotesi di uno stesso ladro o di una banda. Secondo il Corriere della Sera comunque, i ladri non avevano idea di chi fosse la casa che stavano svaligiando: devono però essersene resi conto solo successivamente, quando dopo aver preso gioielli e soldi, hanno fatto la bella scoperta in camera da letto.Nell’armadio di Vittoria c’erano infatti decine di abiti griffati di grandissimo valore: i ladri ne hanno portati via parecchi, un valore stimato di almeno 50mila euro. Un blitz di qualche minuto, dopo il quale i ladri si sono dileguati, ma non prima di aver messo le mani sui gioielli (altri 30mila euro) e i contanti (duemila euro circa).