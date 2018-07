Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli investigatori l'hanno chiamata «la ladra della porta accanto». Un titolo che la 52enne Vincenza Oziosi ha conquistato in anni di duro lavoro criminale e che mercoledì le è costato l'arresto per una serie di furti e rapine ai danni di anziani, reato aggravato dall'avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo anche in riferimento all'età avanzata delle sue vittime.La donna era una professionista dei furti in appartamento: ci sono tracce delle sue imprese fin dal febbraio 2006, quando era stata denunciata per lesioni e tentata truffa. Il suo principale terreno di caccia erano le corsie degli ospedali, dove si presentava come una buona samaritana fingendosi infermiera e dicendo di dover ritirare gli indumenti dei degenti. Un modo per rubare le chiavi di casa e passare a svaligiare l'appartamento mentre la vittima era impegnata nelle terapie.Gli agenti del commissariato Lorenteggio sono arrivati a lei dopo la denuncia di una 87enne che aveva subito il furto della propria borsa attaccata alla sedia a rotelle del marito ricoverato in una casa di riposo a Cesano Boscone. Tornata a casa in zona Giambellino assieme a due amiche, aveva scoperto la porta aperta e dentro la Oziosi che rovistava. Vistasi scoperta, era riuscita a scappare con la refurtiva spintonando le pensionate, ma per la fretta ha dimenticato un paio di occhiali e un pacchetto di sigarette che poi è servito agli investigatori per incastrarla.Qualche ora prima, inoltre, un'altra anziana si era presentata in commissariato per sporgere una denuncia. Aveva raccontato di aver invitato a casa una sconosciuta per offrire un caffè e di averla sorpresa poco dopo a cercare preziosi in camera dopo aver chiesto di usare il bagno. La Oziosi, presa sul fatto ancora una volta con il borsellino della vittima, ha prima tentato di impietosire la donna raccontandole una storia strappalacrime e poi l'ha minacciata. Ma l'anziana non si è fatta spaventare e ha contribuito al suo arresto.