Un uomo di 56 anni, Giancarlo Bocchini, è morto in ospedale dopo un incidente avvenuto ieri sera a Milano, in piazza Trento. L'uomo, a bordo di una motocicletta, si è scontrato con un mezzo dell'Atm, un filobus: trasportato in codice rosso al San Paolo dai soccorritori del 118, è poi deceduto in ospedale intorno alle 21.

L'autista di 46 anni che era alla guida della filovia era stato invece trasportato al Policlinico in codice verde. Lo scontro frontale fra la filovia e la moto, secondo la ricostruzione della polizia locale, sarebbe stato causato dal mancato rispetto del semaforo.