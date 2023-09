Milano, all'ex Trotto parco, housing sociale e progetti per i ragazzi

di Greta Posca

Si entrerà nella cittadella attraverso un mercato urbano. Poi ci saranno settemila residenze arredate in affitto a canone convenzionato destinate a senior, anziani over 65 e famiglie; e ancora seicento residenze in vendita in regime di libero mercato. Le ex scuderie e fienili (vincolati storicamente) rimarranno per ospitare servizi educativi e progetti di inclusione sociale per i giovani del quartiere San Siro. E poi un parco ad anello, che ricorda il tracciato della pista dell’ex Trotto. È proprio sullo storico ex Trotto, di fianco a San Siro, che sorgerà il nuovo distretto, il progetto Extm, presentato ieri alla città. Qui troverà spazio anche un nido per circa 60 bambini, con il 50% dei posti disponibili a canone convenzionato e una scuola d’infanzia pubblica comunale per 125 bambini. Ci saranno poi circa 4.200 metri quadrati alla creazione di nuovi impianti sportivi.

AREA DISMESSA

È dal 2012 che l’area non ha più una funzione. Adesso Hines ha presentato il progetto di riqualificazione, curato dallo studio Kohn Pedersen Fox Associates, che restituirà lo spazio alla città.

I LAVORI

Il cantiere aprirà nel 2024 e «riusciremo a farlo credo in 30 mesi - ha spiegato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines in Italia -nel 2027 credo che l’intervento sarà tutto completato».

RUOLO STRATEGICO

Extm «gioca un ruolo strategico nel quadro complessivo della Milano di domani che stiamo disegnando e realizzando, anche grazie al supporto di soggetti privati», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala. E chiosa l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi: «È uno dei progetti più ambiziosi della Milano che cambia, che rigenera aree non utilizzate e, insieme, vede integrarsi molti dei temi attuali nell’agenda dell’amministrazione comunale. Ed è anche un eccellente esempio di collaborazione pubblico-privato».

