Beccato alla guida con una patente falsa: maximulta da 5mila euro ad un ragazzo di trent'anni

Stava guidando con una patente falsa e per un 30enne è scattata la maxi multa da 5mila euro. Ma non è finita qui. Oltre alla sanzione da capogiro sono scattati la denuncia e il sequestro dell'auto. A cogliere in flagrante l'uomo ci ha pensato la polizia locale che stava eseguendo dei controlli a Rozzano, comune della città metropolitana di Milano.

Il controllo e la maxi multa

Il 30enne è stato fermato da una pattuglia della polizia locale nella serata di ieri, martedì 30 agosto, mentre percorreva la strada Pavese a bordo di una Opel Adam. L’uomo, su specifica richiesta degli agenti, che stavano eseguendo dei controlli serali alla circolazione stradale, ha esibito la patente di guida risultata poi essere contraffatta. Gli operatori, analizzando in maniera approfondita il documento, hanno notato diverse difformità rispetto alle patenti attualmente conosciute.La polizia locale lo ha denunciato a piede libero ed elevato la maxi multa di 5000 euro. Il veicolo è stato inoltre sottoposto a un fermo amministrativo di tre mesi.

