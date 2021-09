Green pass, due maestre di Milano bloccate all'ingresso a scuola. Sala: «Erano senza certificazione»

Anche a Milano senza Green pass non si entra a scuola. Due maestre delle scuole comunali di Milano sono state bloccate all'ingresso dei loro istituti perché prive di Green pass.

Gli istituti hanno già aperto i battenti per iniziare a organizzare tutto in vista dell'inizio delle lezioni, previsto per il 13 settembre. Il sindaco Beppe Sala ha raccontato l'accaduto. Il primo cittadino di Milano ha spiegato che le due donne erano sprovviste della certificazione vaccinale, diventato obbligatorio per tutto il personale scolastico.

«Mi hanno segnalato un paio di casi di nostre educatrici che hanno chiesto di entrare ugualmente, e sono state respinte» ha dichiarato Sala «speriamo nel buon senso perché se ci si mette a litigare su questi aspetti, magari davanti ai bambini, ci possono essere dei problemi». Si tratterebbe di una maestra di una scuola dell'infanzia e di una collega di un nido.

Il primo cittadino ha poi specificato: «la nostra regola è che tutto il personale, che sta a contatto con i bambini, deve avere il Green pass. Anzi se anche un genitore che fa l'inserimento vuole entrare qualche ora deve avere il green pass».

Il decreto legge è molto chiaro: tutti devono essere in possesso della certificazione verde che si ottiene vaccinandosi contro il covid, oppurte con un tampone negativo valido per 48 ore o con il documento che attesti la guarigione dal coronavirus.

Le punizioni sono severe: il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

