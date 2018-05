«Milano ha fatto uno sforzo incredibile, garantendo il dossier migliore. Ma rimane il punto vero: questa battaglia è giustissima, Milano deve essere ricompensata perché ha subito un'ingiustizia». Lo ha detto il sindaco Beppe Sala, parlando dell'assegnazione della sede dell' Ema, per la quale era candidata anche Milano, che ha poi perso al sorteggio con Amsterdam.

Per questo mercoledì Sala sarà a Bruxelles perché ha chiesto e ottenuto di essere audito davanti alla commissione petizioni del Parlamento Europeo. «Noi dobbiamo chiedere in maniera ferma che ci sia grande attenzione» sul rispetto del cronoprogramma da parte di Amsterdam e che i controlli dell'Ue «non restino un passaggio formale». «Oltre al fatto - ha sottolineato il sindaco - che per le prossime agenzie si tenga conto del grande sforzo che Milano ha fatto».

E ancora: «È giusto che si senta la mia voci ma anche per sottolineare alcuni aspetti anomali: da quanto mi risulta la 'sala d'ascoltò, accesa durante tutto i lavori della mattinata, nel momento del sorteggio era spenta. Chiederò contezza anche di questo», ha concluso il sindaco.

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..