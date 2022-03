Milano, due donne bloccate e palpeggiate in corso Buenos Aires: arrestato un 25enne maliano

Ha trattenuto con forza una passante, toccandole il petto in corso Buenos Aires, tra le vie più note dello shopping di Milano, nel pomeriggio di ieri. Quando sono arrivati i carabinieri si è scagliato contro di loro spintonandoli e colpendone uno con calci e pugni, al punto che sono stati necessari più equipaggi del nucleo radiomobile per immobilizzarlo. Subito dopo, sulla scorta di alcune testimonianze, si è scoperto che l'uomo aveva già seguito e aggredito con le stesse modalità un'altra donna poco prima.

Così i militari della Compagnia Milano Porta Monforte hanno arrestato per violenza sessuale continuata e resistenza a pubblico ufficiale un 25enne nato in Mali, senza fissa dimora, con precedenti per violenza privata, molestia o disturbo alle persone, evasione e reati in materia di stupefacenti, già sottoposto a divieto di accesso (Daspo urbano) alla stazione F.S. di Milano Centrale e nei pressi per un anno, emesso dal Questore di Milano lo scorso 24 febbraio. Le vittime sono un'italiana di 57 anni e una romena di 52 che, una volta ricevute le cure dagli operatori del 118, sono state accompagnate in caserma dove hanno presentato denuncia e sono state invitate a rivolgersi al più vicino centro antiviolenza L'arrestato è nella Casa circondariale di Milano San Vittore in attesa dell'udienza di convalida.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Marzo 2022, 13:46

