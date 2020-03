Milano deserta per il Coronavirus, il tour nel centro città spettrale

Una città spettrale. Nel primo vero weekend di paura Coronavirus Milano è irriconoscibile. Il virus le ha cambiato volto nel giro di una settimana. Il sabato, da sempre, è il momento in cui il centro città si popola di milanesi e turisti. I negozi sono pieni per il classico shopping, gente in coda ai musei, piazza Duomo affollata di facce in arrivo da mezzo mondo, il quadrilatero della moda pieno, il rito del brunch nel weekend. Tutto cancellato, azzerato dal virus piombato da Wuhan