Coronavirus, da Esselunga 2,5 milioni a sostegno dei principali ospedali e centri di ricerca italiani

Due milioni e mezzo di euro in donazione a sei ospedali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. È la ammontare cheha previsto per centri di ricerca e ospedali che in prima linea combattono contro il Coronavirus. I fondi verranno destinati alla, ma anche aldi Milano, allodi Roma, alladi Pavia, aldi Bergamo e aldi Piacenza.

L'accordo con Unicredit - Il gruppo di grande distribuzione è intervenuto anche sull'impatto economico dell'emergenza sui propri fornitori, potenziando l'accordo con Unicredit che agevola i pagamenti allo scopo di alleviarne la tensione finanziaria. Saranno messi a disposizione dei fornitori da UniCredit Factoring 530 milioni di affidamenti dedicati alle anticipazioni di pagamento dei crediti commerciali. Per i collaboratori dei punti vendita Esselunga, visto il lavoro eccezionale di queste settimane a fronte della massa di clienti che ha fatto la scorta soprattutto nei primi giorni dell'emergenza, è stato programmato un intervento straordinario di welfare del valore di 150 euro a persona.



In oltre, per le persone over 65 fino a Pasqua il contributo di consegna della spesa diventerà gratuito. "Non possiamo stare fermi a guardare la difficoltà e preoccupazione generale causata dalla diffusione del Covid-19 - ha dichiarato Sami Kahale, Ceo di Esselunga - "Vogliamo ringraziare medici, personale sanitario e ricercatori impegnati nel servizio alla Comunità, i nostri collaboratori che nei negozi stanno lavorando instancabilmente e allo stesso tempo offrire un aiuto tangibile alle persone più anziane così come ai nostri fornitori, in non pochi casi piccole e medie imprese del territorio", ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Marzo 2020, 11:34

