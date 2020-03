Addio Maldive per gli italiani: ingresso vietato causa Coronavirus

Maldive chiuse agli italiani per Coronavirus. L'annuncio arriva in serata: «Nell'ambito delle misure adottate per la prevenzione del contagio da



È quanto si legge sul sito Viaggiare Sicuri curato dalla Farnesina. Le autorità locali, secondo quanto riferito, «hanno disposto inoltre il divieto di sbarco per le navi da crociera».







Le autorità locali maldiviane hanno inoltre temporaneamente sospeso l'ingresso nel Paese per i cittadini stranieri che risultino aver soggiornato - o anche solo transitato - nella Repubblica Popolare Cinese. Sospeso temporaneamente, fino a nuovo ordine, l'ingresso alle Maldive anche per i viaggiatori provenienti o in transito da Iran e Corea del Sud, limitatamente alle aree colpite dalla diffusione del coronavirus.

