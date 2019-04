Investita da un'auto mentre attraversa la strada: è in coma

Un'anziana di 77 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada in viale Cassala all'altezza del civico 22, sulla circonvallazione esterna. È successo intorno alle 11.30 di venerdì mattina. A seguito dell'impatto con la macchina la donna è stata sbalzata di circa un metro ed è caduta sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il 118. La vittima è stata trasportata in codice rosso in gravissime condizioni al Policlinico. Al momento secondo quanto riferito dalla centrale operativa dell'Areu è in coma e in pericolo di vita. In corso gli accertamenti della polizia locale che indaga sulla dinamica dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA