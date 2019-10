Cerca di stuprare una ragazza e poi la deruba: arrestato

Lunedì 7 Ottobre 2019, 17:37

. È successo a, in via Adamello, dove Mamadou T., ivoriano di 32 anni, ha rapinato e cercato di violentare una ragazza di diciotto anni nella notte tra sabato e domenica.Leggi anche >Quella che doveva essere una serata tra amici all'insegna del divertimento, si è trasformata per la ragazza in un vero e proprio choc. Dopo un salto nel locale Geko23 di via Brembo, la giovane era uscita per andare con i suoi compagni in un altro locale.. Alto e muscoloso, l'energumeno l'ha avvicinata. Ha provato ad importunarla e, dopo un primo rifiuto, la ragazza ha cercato di chiamare una sua amica per chiedere aiuto. In quel momento. Dopo averla bloccata e palpeggiata,Impaurita e traumatizzata, la studentessa avrebbe a quel punto urlato per chiedere aiuto, portando il trentaduenne a desistere e a scappare via dopo averle rubato il cellulare. I carabinieri sono riusciti a rintracciare l'uomo poco dopo l'aggressione, avvenuta intorno alle 2.30. I militari avevano infatti notato la ragazza barcollare su via Condino, vicino a via Adamello. Fermata, le hanno chiesto cosa fosse successo e a quel punto ha raccontato tutto.vive in Italia e non ha un'occupazione fissa. Dorme in un dormitorio comunale nel milanese e ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Incensurato fino alla notte tra sabato e domenica, è adesso accusato di rapina e tentato stupro.