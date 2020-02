Drammatico incidente in pieno centro a Milano. Ha riportato traumi alla testa, torace e addome un pedone di 35 anni che stamane in via della Moscova a Milano è rimasto schiacciato tra muro e camion durante la manovra di un mezzo pesante. La persona è stata inviata al Niguarda in codice rosso. Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Febbraio 2020, 16:29

