Incubo finito per ie i pendolari della stazione dipresi di mira dalle "" dopo l'ultimo colpo daLa banda composta da quattro borseggiatrici di, è stata denunciata a piede libero per aver cercato di derubare una turista indonesiana.Il modus operandi è sempre lo stesso fingere di aiutare i malcapitati, consigliargli di prendere l'ascensore che dai binari della Stazione Centrale di Milano porta al piano terra e alla zona dei taxi e tentatre il colpo. E' successo così anche alla turista che in ascensore è statae approfittando del poco spazio in ascensore, le quattro sono riuscite a rubare dalla borsa il portafoglio con i 14mila euro in contanti che la ragazza aveva prelevato per lo shopping in città. Appena le porte dell'ascensore si sono aperte, le quattro borseggiatrici sono fuggite e hanno fatto perdere le loro tracce.Poco dopo la turista si è accorta del furto e ha denunciato tutto alla Polizia Ferroviaria che, grazie ai filmati delle telecamere, ha identificato la banda. Il fatto risale al 20 agosto scorso. Le quattro borseggiatrici - che 'puntavano' abitualmente le vittime da derubare - sono state denunciate per il furto aggravato in concorso.