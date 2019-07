Milano, da oggi il biglietto Atm costa due eur. Il vademecum del nuovo sistema di tariffe

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

È il grande giorno per i pendolari che usano abitualmente i mezzi del trasporto pubblico. Da oggi, infatti, è in vigore il rivoluzionario sistema tariffario integrato: il, ma è valido 90 minuti dalla prima convalida anche in metropolitana e permette di viaggiare non solo sui mezzi cittadini - bus, tram, metrò - ma anche sul Passante e sui convogli regionali Trenord da e per tutti i Comuni della Città Metropolitana e della provincia di Monza-Brianza. In tutto 213 cittadine della Lombardia, abitate da 4,3 milioni di persone. I ritocchi delle tariffe non hanno intaccato l'annuale bloccato a 330 euro e la possibilità di rateizzarlo. Ma sono tante le novità da capire. E per informare gli utenti è in corso una massiccia campagna di comunicazione: il cuore dell'informazione è una speciale sezione sul sito Atm ( https://nuovosistematariffario.atm.it ).Il territorio è stato diviso in nove cerchi concentrici, ovvero corone ampie circa cinque chilometri. A Milano e nei 21 Comuni della Città Metropolitana (ovvero le prime 3 corone) si viaggia con il ticket da 2 euro. In tutti gli altri comuni collocati nelle altre sei corone il costo aumenta progressivamente in base ai chilometri percorsi.Quelli già acquistati possono essere usati fino al 12 ottobre e gli abbonamenti emessi sono validi fino alla scadenza. I ticket verdi delle ferrovie non andranno invece in pensione: i viaggiatori potranno decidere se optare o meno per il nuovo titolo di viaggio Atm.Viaggiano gratis i ragazzi fino ai 14 anni d'età e gli animali d'affezione. Gratuito anche l'annuale per gli over 65 con Isee inferiore a 16mila euro.Invariato il costo ridotto (mensile e annuale a 22 e 200 euro) per giovani fino a 27 anni anziché 26; inoltre sono estese le agevolazioni fino ai 30 anni con Isee sotto i 28mila euro. Inoltre, fino ai 27 anni, per chi è abbonato al trasporto pubblico, l'abbonamento al BikeMi scende da 29 a 12 euro.L'annuale per gli over 65 con reddito Isee tra 16 e 28mila euro è di 200 euro. Ancora più conveniente il nuovo Senior Off Peak che, a parità di costo (16 euro), varrà in superficie da inizio servizio, ovunque e anche nel fine settimana.È introdotto un abbonamento annuale a 50 euro per persone con Isee inferiore ai 6mila euro, per i disoccupati con Isee inferiore ai 16.900 euro; e annuale a 165 euro per le famiglie numerose con almeno 3 figli.