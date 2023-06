Milano choc, un uomo cerca di rapire una bambina di 4 anni al parco: messo in fuga dalla babysitter

di Redazione web

Paura a Milano nel parco Vergani, in zona Pagano. I carabinieri di Milano stanno lavorando per accertare quanto accaduto giovedì scorso nel parco dove un uomo avrebbe tentato di rapire una bambina di quattro anni che stava giocando in compagnia della babysitter.

Kata scomparsa, si cerca nei garage vicino all'ex Astor e in una ditta

Tenta di rapire una neonata sotto agli occhi della madre: «È mia figlia». Panico in chiesa

Il tentato rapimento

A salvare la bambina la stessa babysitter, la quale, con una mamma presente, avrebbe fatto desistere e fuggire lo sconosciuto. È stato il padre della bimba, sempre il 22 giugno, a presentare denuncia ai militari che hanno raccolto la testimonianza della babysitter mentre potrebbero esser d'aiuto le telecamere di sorveglianza che circondando la zona.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA