Da lunedì metro e bus possono riempirsi: ecco tutte le regole

I mezzi pubblici possono viaggiare pieni all’80% come previsto dal nuovo decreto legge del governo. Da lunedì addio distanziamento, si possono occupare tutti i posti a sedere, ma resta l’obbligo di mascherina. Atm si prepara alla la Fase 3 (di convivenza con il virus) del trasporto locale: metrò, tram, bus saranno più affollati. Il banco di prova sarà proprio lunedì con la ripresa delle scuole e 89mila ragazzi usciranno di casa per recarsi in classe. Nonostante gli ingressi scaglionati, che sono previsti dalle scuole, restano le ore di punta critiche: tra le 8.45 e le 9.15 la campanella suonerà per oltre il 25% di studenti. Dalle 9.15 alle 10 il flusso sarà più distribuito. Sui social già si scatenato i viaggiatori «preoccupati di essere già ora ammassati». E il Comune rinnova l’appello «a prediligere, chi può, mezzi alternativi», come la bici. Oppure andare a piedi.

CONTA-PASSEGGERI. In metropolitana sono ricalibrati i tornelli intelligenti che si bloccano una volta raggiunta la capienza massima per quella corsa. Su tram e bus si continuerà a salire dalla porta posteriore e sarà l’autista ad avvisare quando non sarà più possibile accedere: richiederà l’intervento dei vigili se in passeggeri in accesso non volessero scendere.

SEGNALETICA. Si tolgono i segnaposto sui posti a sedere e i bollini rossi sul pavimento che indicano dove si può sostare sia sui mezzi. Restano, invece, sotto le pensiline e sulle banchine. E restano i percorsi separati per entrare ed uscire dalle stazioni così da ridurre i contatti tra persone .

SANIFICAZIONE. Tutti i mezzi sono sanificati ai capolinea. E più volte la giorno sono disinfettate tutte le superfici di contatto, dai sostegni a cui aggrapparsi ai sedili: 400 gli addetti Atm impiegati per pulire tutti i 1.600 mezzi e tutte le 113 stazioni del metrò. Inoltre, da lunedì, i dispenser di gel igienizzante (ora solo in metrò) saranno anche sui filobus della 90/91.

LA APP. Dalla prossima settimane l’App Atm avrà una nuova funzione per verificare lo stato di affollamento nelle 113 stazioni del metrò e organizzare miglio il proprio viaggio. CAMPAGNA D’INFORMAZIONE. Sarà avviata per ricordare l’obbligo della mascherina, pena la multa, da indossare coprendo naso e bocca. «Per voi e per gli altri, vi chiediamo di metterci il naso»: è il messaggio diffuso con cartelloni, annunci sonori e i canali social di Atm. Inoltre, 300 addetti Atm assisteranno i passeggeri lungo le tratte più affollate, soprattutto quelle che conducono a scuole ed università. Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 06:00

