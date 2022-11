Milano, Ambrosiana e Duomo: è arrivato il "biglietto per due"

Milano ha due “venerande”: quella della Fabbrica del Duomo e quella della Biblioteca e Pinacoteca Ambrosiana. Istituzioni centenarie che sono il cuore pulsante della milanesità culturale. La cattedrale, con la sua storia iniziata nel 1387 e con la “Madunina”, è portavoce di Milano nel mondo; la Biblioteca, fondata da Federico Borromeo nel 1607, è eccellentissimo centro di studio e cultura: oltre ai libri preziosissimi (basti citare il Codice Atlantico di Leonardo!), ospita capolavori (due su tutti) come il cosiddetto “cartone” di Raffaello e la Madonna in trono con San Michele e Sant’Ambrogio di Bramantino. Ma se il Duomo tutti lo conoscono, l’Ambrosiana è ancora tutta da scoprire. Ecco perché le venerande hanno unito le forze.

È arrivato il biglietto per due. «Grazie al biglietto unico i nostri due milioni di visitatori possono così visitare anche l’Ambrosiana. Abbiamo il 60% di stranieri ma anche tanti milanesi e questo sarà un arricchimento per Milano stessa», spiega il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo Fedele Confalonieri. Per far conoscere Milano “città di bellezza e pensiero”, sul sito del Duomo varie opzioni. Il biglietto combinato per accedere a Duomo e Museo e alla Pinacoteca Ambrosiana (20 euro, validità 3 giorni). Il tour Federico Borromeo fra Duomo e Accademia Ambrosiana (un’ora e mezza per famiglie e piccoli gruppi); e anche l’opzione per prenotare visite serali o fuori orario per gruppi e aziende. Un carnet ricco, anche in vista del Giubileo 2025 e delle Olimipiadi invernali 2026, volano per la città. Ma non solo. «Stare insieme adesso e domani per noi significa essere depositari di cultura e fare cultura, come mi piacerebbe fosse possibile in futuro. Magari con una “scuola dell’Ambrosiana», sottolinea il prefetto dell’Ambrosiana monsignor Marco Ballarini. Le «sinergie a favore di Milano», portano arricchimento perché, come diceva il filosofo Jaspers, «“solo insieme possiamo raggiungere mete che ciascuno cerca di raggiungere”», chiosa monsignor Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo.

I biglietti si acquistano sul sito www.duomomilano.it.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 18:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA