Merate, a processo il sindaco che consigliava ai cittadini come aggirare le restrizioni

Aveva consigliato ai cittadini come eludere i controlli e le restrizioni contro il coronavirus in pieno lockdown e per questo motivo andrà a processo. Augusto Panzeri, 49enne sindaco di Merate (Lecco), è stato rinviato a giudizio: l'inizio del processo è previsto per il prossimo novembre.

Come riporta anche Il Giorno, il sindaco di Merate, esponente della Lega e a capo di una coalizione di centro-destra, ai primi di maggio, durante gli ultimi giorni di lockdown nazionale, aveva suggerito ai cittadini come aggirare le restrizioni, nel corso di alcune dirette su Facebook. «Se la fermano, non dica che sta facendo un giro in auto, piuttosto dica che sta andando a trovare un parente o un amico» - affermava Augusto Panzeri in risposta alle domande di una cittadina - «Dica che sta andando a fare la spesa. Ci sono tanti modi per ''aggirare'' tra virgolette queste norme, visto che è impossibile controllare in modo puntuale...».

Lo stesso sindaco di Merate, poco prima, era stato protagonista di un altro caso, quando partecipò, con tanto di fascia tricolore, all'inaugurazione di un supermercato caratterizzata da assembramenti di esponenti istituzionali e cittadini. La Digos ha acquisito il filmato della diretta Facebook di Augusto Panzeri e il gup Salvatore Catalano, su richiesta del pm di Lecco Andrea Figoni, ha disposto il rinvio a giudizio. Sarà il giudice monocratico Giulia Barazzetta a giudicare il sindaco, difeso dall'avvocato Elena Barra.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Marzo 2021, 16:54

