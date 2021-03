Doppio tampone e quarantena di 5 giorni per chi rientra dall'estero: «Anche da Paesi dell'Ue»

Tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni: è la nuova procedura per chi rientra dai viaggi all'estero, che il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe firmare questa mattina. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Ue, ma la nuova ordinanza dispone questa procedura anche per gli arrivi e i rientri da Paesi dell'Unione europea.

