Comunali, Fratelli d'Italia in piazza Duomo. Meloni: «Milano può fare meglio, no a cittadini di serie A e B»

«Che posso dire: wow! Piazza Duomo piena è incredibile. Se me lo avessero detto qualche anno fa che avremmo riempito piazza Duomo, non ci avrei creduto». Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, dal palco del partito in piazza Duomo a Milano per la campagna elettorale a sostegno del candidato di centrodestra Luca Bernardo.

"Milano è una città che è cambiata molto, sicuramente. Ha una grande capacità di reagire sempre e di mettersi in discussione, ripartire e guardare avanti. Secondo me, può fare meglio perché il centro di Milano sicuramente è bello, però la città arriva fino ai confini e ci sono molte realtà in ombra rispetto a questo racconto, che un po' tradiscono l'idea di cittadini di serie A e di serie B", aveva detto in precedenza Giorgia Meloni, a margine della visita in via Tortona, a Milano, a White, evento organizzato nell'ambito della settimana della moda donna. "Per me - ha sottolineato - i cittadini di una grande metropoli non devono essere mai distinti tra cittadini di serie A e di serie B e su questo mi pare che non si sia lavorato abbastanza".

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Settembre 2021, 17:47

