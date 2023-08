Maltempo a Milano, il bilancio di Sala: «Abbattuti 5mila alberi, vogliamo ripiantarli tutti». Nuova allerta in città

di Redazione web

Il nubifragio che ha colpito Milano ha abbattuto circa 5mila alberi in città e il Comune intende ripiantarli tutti, come ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in un video sulle sue pagine social. «La questione verde e parchi è probabilmente la cosa più difficile da gestire , abbiamo perso circa 5mila alberi e vogliamo ripiantarli tutti- ha annunciato -. Con l'aiuto di esperti valuteremo quali sono le specie più resistenti e compatibili con il terreno e con condizioni climatiche che, dobbiamo prenderne atto, sono radicalmente mutate. Cercheremo di piantare alberi già cresciuti, aziende e cittadini si sono già offerti di sostenerci in questa ripiantumazione». Il Comune darà vita ad un fondo di mutuo soccorso per questo che si chiamerà 'Milano degli alberì e l'iniziativa sarà approvata dalla giunta di giovedì prossimo.

«Del legno tagliato non buttiamo via nulla, siamo in contatto con aziende della filiera del legno per il riutilizzo e quando questo non sarà possibile il legname verrà trasformato in biomassa- ha ricordato il sindaco -. Al momento abbiamo fatto un'ordinanza che per ragioni di sicurezza prevede la chiusura dei parchi recitanti fino al 31 agosto, ma stiamo lavorando per riaprili appena possibile uno alla volta. Daremo tempestiva comunicazione e lo stesso discorso vale per le aree cani». Amsa inoltre è al lavoro per liberare le strade e interviene prima con i ragni che rimuovono i tronchi più pesanti e poi con spazzatrici per rami e fogliame più leggero. «Anche in questo caso l'obiettivo è che per fine agosto strade e marciapiedi siano completamente puliti», ha aggiunto.

A Milano nuova allerta maltempo

«Giovedì e venerdì è prevista una nuova allerta meteo e al momento non si prospetta una situazione critica ma facciamo attenzione tutti alle indicazioni della Protezione civile». È il messaggio che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha voluto lanciate ai suoi concittadini in un video postato sulle sue pagine social dove fa il punto della situazione sui danni causati dal maltempo. «Io o la vice sindaca Anna Scavuzzo saremo sempre presenti in agosto, monitoreremo l'avanzamento di questo piano di azione e riferiremo ai nostri concittadini - ha concluso -.

Tram torneranno attivi a inizio settembre

Dopo il violento nubifragio che ha colpito Milano la settimana scorsa «i nostri concittadini hanno visto le rotaie e i percorsi filoviari occupati da alberi caduti ma il vero problema sono le linee elettriche aeree. L'obiettivo è quello di avere tutto in ordine per il 4 settembre». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video postato sui social, nel quale traccia un bilancio del nubifragio che ha colpito il capoluogo lombardo la settimana scorsa. «Ad oggi l'83% della rete è attiva - ha spiegato Sala - nel fine settimana anche le linee 9 e 16 rientrano in funzione e si rivela così al 90%. La situazione dei filobus è quella peggiore ma si sopperisce con autobus sostituitivi. Le linee 90 e 91 saranno completamente a posto entro il 4 settembre mentre per la 92 daremo servizio con autobus sostitutivi». Per quanto riguarda invece le strade, «sono 2.500 gli interventi totali da eseguire e finora ne sono stati fatti oltre 1.800 - ha precisato il sindaco . il Nuir e il reparto strade lavorano al censimento e alla sistemazione della segnaletica abbattuta o danneggiata». Il sindaco ha poi segnalato come «il lavoro preventivo fatto sui sottopassaggi negli ultimi due anni ha fatto sì che co siano stati sono due situazioni critiche, risolte rapidamente». Anche la rete semaforica «è tornata alla normalità e le segnalazioni sono state gestite - ha assicurato Sala -. Mm sta lavorando alla pulizia dei tombini e delle caditoie ed entro fine agosto sarà tutto ok». Le strade della città e i marciapiedi dovrebbero essere «completamente pulite entro fine agosto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 18:17

