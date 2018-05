Lierac Beauty Run, il 9 giugno dall'Arena la corsa delle donne. Ma aperta anche ai maschi

www.lieracbeautyrun.it



Iscrizioni aperte sul sito

Lierac Beauty Run quest’anno offrirà alle runner la possibilità di sostenere una delle cinque Onlus aderenti al progetto: Fondazione Umberto Veronesi, Dynamo Camp, Diversity, Fondazione Francesca Rava e Professional Women Network. In loro rappresentanza sono intervenuti Monica Ramaioli, per Fondazione Umberto Veronesi, Roberta Mottino a supporto di Dynamo Camp, Emanuela Ambreck a favore di Fondazione Francesca Rava e Gini Dupasquier a sostegno di Professional Women Network, e Francesca Vecchioni accompagnata dalla scuola di Burlesque de Le Fanfarlo, per Diversity. Tutti hanno espresso grande entusiasmo in questo progetto che mette in campo lo sport a sostegno della solidarietà.

Andrea Trabuio, Responsabile Mass Events RCS Active Team, ha dichiarato: “Lierac Beauty Run è una corsa nata per celebrare le donne e gli amanti di un stile corretto di vita, una giornata di grande festa per tutti. Anche quest’anno la corsa passerà nel cuore di Milano con due percorsi di 5 e 10 km. La gara è la fine di un cammino iniziato a gennaio con RUN4ME Lierac che ha registrato oltre 1000 iscritte. Vi aspettiamo il 9 giugno a partire dalle ore 15.30 presso il Lierac Beauty Village, con tante attività organizzate dai nostri Partner e una speciale Kids Area.

Presentata a Milano al Flagship Store di New Balance, la terza edizione di, la “corsa in rosa” organizzata daActive Team – RCS Sport in collaborazione con Lierac. A dare il benvenuto, l’atleta azzurra Lucilla Andreucci, vincitrice della prima edizione di Milano Marathon e madrina del progetto.Lierac Beauty Run prenderà il via, con partenza e arrivo presso la maestosa, per poi snodarsi lungo un percorso cittadino di 5 km e 10 km. Potranno iscriversi alla corsa di 5 km tutte le donne e i loro accompagnatori. Anche quest’anno, sarà inoltre previsto uno start speciale interamente dedicato alle famiglie e ai loro bambini. Le runner più allenate potranno partecipare alla 10 km, competitiva e non competitiva.Claudia Melzi, Direttore Marketing di Lierac, ha svelato le ultime novità in programma il 9 giugno: “Lierac Beauty Run è davvero un evento dedicato alle donne in ogni suo aspetto, a. Anche quest’anno le partecipanti potranno trascorrere un pomeriggio dedicato alla bellezza e al benessere. Novità assoluta dell’edizione 2018 è un tema speciale. Per la sua terza edizione infatti,sarà dedicata a “”, una cascata di rose coronerà le nostre runner per celebrare ancor di più la loro femminilità.” Per New Balance è intervenuta Loredana Dumea: “Siamo felici di essere parte di un progetto che mette al centro le donne e la qualità del loro benessere fisico e mentale. New Balance porterà il suo know-how e il proprio entusiasmo organizzando con il team RCS Sport una serie di attività collaterali che partono anche dal nostro Flagship Store in Piazza Gae Aulenti. L'azienda dedica da sempre grande attenzione alla donna, per questo motivo abbiamo scelto la Lierac Beauty Run, come format evento in linea con la nostra filosofia.”La responsabile marketing del brand ha poi presentato le atlete New Balance, Eleonora Curtabbi e Martina Merlo, ospiti d’eccezione della conferenza. A seguire,, assessore al Turismo, Sport e Qualità della Vita del, ha sottolineato il legame sempre più stretto tra il capoluogo lombardo e il mondo del running, rimarcando l’attenzione della municipalità verso la cittadinanza femminile: “La corsa non è battere i record dei professionisti me è porsi degli obiettivi e questo è uno sport che permette veramente di farlo. Allenamento e stile di vita portano al conseguimento di traguardi importanti che i milanesi si prefissano di raggiungere ogni giorno. Anche per i ragazzi, vivere in una città che promuove lo sport e i suoi valori è fondamentale perché permette loro di crescere come persone complete, che affrontano la vita con uno spirito diverso rispetto a chi non fa attività fisica.