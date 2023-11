Leonardo Lotto, la nuova vita dopo l'incidente al mare e la paralisi: «Dipendere dagli altri è faticoso». Il sogno di tornare a camminare

di Tommaso Cometti

Si stava divertendo con i colleghi e amici, quando dopo un tuffo tra le onde ha picchiato violentemente la testa contro il fondale: è questo ciò che è capitato a Leonardo Lotto, 24 anni. Il giovane di Aosta ha raccontato al Corriere della Sera la sua esperienza, di come affronta la sua condizione e dei suoi obiettivi futuri.

La vita di Leonardo dopo l'incidente

Il 24enne è paralizzato dal petto in giù, per via del danno alla spina dorsale. Pochi giorni dopo la tragedia, aveva scritto sui social: «È una maratona senza fine». Adesso, a distanza di qualche mese dall'incidente, ha dichiarato: «Non sono autonomo in nessun modo, dipendere dagli altri è molto faticoso. Ma ho una gran voglia di farcela e combatto.

Il sogno di Leonardo

Il suo sogno è tornare a camminare. Nel frattempo, si sta impegnando per un altro traguardo: la laurea Magistrale in International Management, a dicembre. Leonardo ha affermato: «Mi mancavano tre esami e li ho dati in ospedale al Niguarda di Milano, i miei mi hanno aiutato a scrivere la tesi al computer. Conseguirò la laurea a Londra e sarà un momento bellissimo. Poi voglio lavorare e realizzarmi». Infine, il giovane ha voluto rivolgere un messaggio ai coetanei: «Non date per scontata la libertà. Io ne sono la prova. Ora per me il percorso è in salita e mi devo riguadagnare la libertà che avevo».

