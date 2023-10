Incidente sul lavoro, operaio di 30 anni rischia la paralisi: schiacciato tra due mezzi nell'ex Tmb di via Salaria

Un grave incidente sul lavoro si è verificato stamattina nell'area dell'ex Tmb Salario di Ama sulla via Salaria al civico 981 di Roma. Un operaio di 30 anni è rimasto schiacciato tra due mezzi. L' incidente è avvenuto poco dopo le 9: l'uomo stava effettuando le operazioni di scarico ma un mezzo, a cui non era stato inserito il freno di stazionamento, si è mosso ed è finito per schiacciarlo contro un altro veicolo. Immediatamente soccorso l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Umberto I dove resta in prognosi riservata a causa di una preoccupante lesione vertebrale con conseguente presunta paraplegia.

Sono in corso indagini sono da parte del personale della questura. «Apprendo con grande preoccupazione la notizia dell' incidente accaduto questa mattina nello stabilimento Ama dell'Ex Tmb Salario che ha coinvolto un operatore ricoverato in codice rosso presso il policlinico Umberto I. Seguirò con attenzione l'evolversi delle condizioni sanitarie dell'operatore Ama del quale mi auguro la pronta guarigione», ha detto l'assessora all'Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi.

