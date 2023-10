Torino, corteo contro Giorgia Meloni: scontri tra polizia e manifestanti. Manganellate e lanci di uova

di Redazione web

Momenti di tensione a Torino durante il corteo degli studenti di protesta contro il premier Giorgia Meloni. I manifestanti, circa trecento, sono partiti da Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano. In via Principe Amedeo si sono spinti contro il cordone delle forze dell'ordine e ne è nato un parapiglia, con qualche manganellata. Poco dopo in via Lagrange c'è stato un lancio di uova all'indirizzo delle forze dell'ordine.

Tensione al corteo

Il corteo è stato bloccato e circondato da un cordone delle forze dell'ordine in piazza Castello, nei pressi della sede della prefettura.

A Torino si svolge oggi la giornata conclusiva del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, con la presidente del Consiglio Meloni, i ministri dell'Economia Giorgetti, delle Regioni Calderoli, dell'Ambiente Pichetto Fratin, dell'Agricoltura Lollobrigida, delle Imprese Urso, della Salute Schillaci e il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 12:09

