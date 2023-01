Leila Kaouissi, il dramma della mamma della tiktoker affetta da disturbi alimentari: «Prima era scomparsa, ora non vuole dirci dov'è»

di Redazione Web

Leila Kaouissi sarebbe scappata di casa ieri mattina facendo allarmare la sua famiglia. La tiktoker 18enne ha raggiunto la notorietà sulla piattaforma per diffondere ogni giorno contenuti riguardanti il suo disturbo alimentare: soffre di bulimia e anoressia, e sin dal primo momento una community di fan, circa mezzo milione, ha cercato di sostenerla incoraggiandola a intraprendere un percorso in un centro specializzato DCA (disturbi del comportamento alimentare).

La mamma di Leila in una diretta Instagram di ieri, ha lanciato l'allarme riferendo che la figlia era scappata di casa e che, in serata, il padre si sarebbe recato presso le forze dell’ordine per effettuare la denuncia. Poi, durante la serata, ha rassicurato i follower della figlia affermando che Leila era stata ritrovata.

La ex compagna scappa con i figli, lui la denuncia. Ma il processo inizierà nel 2026: «Li rivedrà maggiorenni»

Scandalo al matrimonio, sposa tradisce marito con il testimone. Lo sposo: «Cari ospiti, tornate a casa»

Sposa scappa con il vestito addosso. L'abito su misura da 1.500 euro creato da un negozio di Mirano

Cosa è successo

Lisa Douhabi, la mamma di Leila ha raccontanto che la ragazza sarebbe scappata di casa ieri mattina, quando si sarebbe allontanata per fare alcuni acquisti, mentre la madre riposava in casa. I fatti sarebbero avvenuti in zona Piazza Cinque Giornate, a Milano, dove la tiktoker vive con la sua famiglia. La donna in lacrime ha riferito che nei giorni scorsi la figlia le aveva detto di stare molto male.

Ieri sera, poi, in un altro video su TikTok ha detto che la figlia sarebbe stata ritrovata, ma si trova ancora lontano da casa: «Abbiamo trovato Leila, ma non vuol dire dove si trova», la donna ha raccontato che probabilmente la ragazza era fuggita perché sarebbe dovuta tornare nel reparto di Psichiatria.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA